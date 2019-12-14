Denizli’de ceviz atağı

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DENIZLI Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğinde 2017 yılında hayata geçirilmeye başlanan "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere bu yıl hibe verilecek toplam 160 bin ceviz fidanının dağıtımına başlandı. Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen ceviz fidanı dağıtım töreni Tavas ilçesinde yapıldı. Törende konuşan DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, Türkiye'de 1970 yıllarında ceviz ve badem ihracatçısı olduklarını söyledi. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya ise, Denizli'nin Türkiye ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini karşıladığını belirtti, "3. yılımız olan proje, 2 yıl daha devam edecek. Hedefimiz Denizli'yi cevizin başkenti ve cevizin marka olduğu bir şehir yapmak" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, hayırlı bir işin daha başlangıcını yaptıklarını belirterek, "Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.