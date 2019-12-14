Go-kart pisti için 300 itıraz geldi

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İZMIR'IN Güzelbahçe ilçesine bağlı Yelki Mahallesi'nde, tarım alanları üzerine kurulması planlanan go-kart pisti, tartışmaları da beraberinde getirdi. İnşaat çalışmalarına geçen yıl başlanan, ancak Güzelbahçe Belediyesi'nin tarım bölgesi üzerinde olduğu gerekçesiyle mühürlediği alan için kulüp tarafından yeni imar planı yapılması yönünde talep geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan yeni planlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarıldı. Planlara başta bölgede yaşayan vatandaşlar olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve bazı bazı meslek odalarından 300'e yakın itiraz geldi. İtiraz edilen konular arasında alanın dikili tarım arazileri ile çevrili bulunduğu, yapılmak istenen tesisin tarımsal bütünlüğü bozduğu, yine itiraz konusu koruma amaçlı imar planları ile getirilen 'açık spor alanları' kullanım kararının üst ölçek planlar ile uygun olmadığı gibi nedenler yer aldı. İmar planına karşı ayrıca İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması istemiyle de dava açıldı.