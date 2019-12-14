Göztepe 4’te 4 peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de geçen hafta Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup edip yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe, bugün yine Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.Konuk Göztepe'de kart cezalıları Alpaslan ve Soner forma giyemeyecek. Tedavisi süren orta saha Poko da Gençlerbirliği'ne karşı görev alamayacak.ise durumları maç saatinde netlik kazanacak. Bir sonraki hafta Galatasaray'ı ağırlayacak olansınırında maça çıkacak.Son 3 deplasman maçında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü'nü yenerek 9 puan toplayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, serinin süreceğini söyledi. Devre arasına kadar maksimum puan toplamak istediklerini belirten genç teknik adam, "" ifadelerini kullandı.