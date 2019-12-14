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4’te 4 peşinde

Bugün Başkent ekibiyle zorlu bir maça çıkacak olan ekibi işi sıkı tutuyor. Teknik patron Palut, “Eksiklerimiz bahanemiz olmayacak. Hedefimiz 3 puan. Bunu yapacak kaliteye sahibiz” diye konuştu

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Göztepe 4’te 4 peşinde
Süper Lig'de geçen hafta Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup edip yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe, bugün yine Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır görev alacak. Konuk Göztepe'de kart cezalıları Alpaslan ve Soner forma giyemeyecek. Tedavisi süren orta saha Poko da Gençlerbirliği'ne karşı görev alamayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan kaleci Beto ve sol kanat Halil'in ise durumları maç saatinde netlik kazanacak. Bir sonraki hafta Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe'de Titi, Poko, Berkan, Jerome ve Gassama kart cezası sınırında maça çıkacak.

'ARTIK KOLAY MAÇ YOK'
Son 3 deplasman maçında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü'nü yenerek 9 puan toplayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, serinin süreceğini söyledi. Devre arasına kadar maksimum puan toplamak istediklerini belirten genç teknik adam, "Ligde kolay maç yok. Biz yine en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız. Önemli eksiklerimiz var ancak kime forma verirsek layıkıyla görevini yerine getirecektir. Hedefimiz her zamanki gibi 3 puanı alıp dönmek. Bunu yapacak kaliteye ve güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

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Göztepe 4’te 4 peşinde
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