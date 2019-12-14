Manisa’da otobüs krizi

BUGÜN NELER OLDU

MANISA'DA vatandaşlar toplu ulaşımda sıkıntı yaşıyor. 17, 19, 20, 21 ve 22 nolu hatlara ait 69 adet denetimli özel halk otobüsü, şehre giriş noktalarında sistem dışında kalınca vatandaşlar mağdur oldu. Bu hatlardaki otobüsler yolcu alamayınca, vatandaşlar da yeşil renkli otobüslerin gelmesini beklemek zorunda kalıyor. Böylelikle hem zaman kaybını yaşıyan vatandaşlar hem de ikinci bir otobüse bindikleri için ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Özellikle bu konuda hamile, engelli ve yaşlı insanlar büyük sıkıntı yaşıyor. Vatandaşlar bu sorunların çözülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.