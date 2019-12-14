Menemenspor ligde yara almak istemiyor

TFF
1. Lig'de Play-Off savaşı veren Ekol Göz Menemenspor bugün deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Son iki maçında sahadan beraberliklerle ayrılan sarı-lacivertliler düşme hattında bulunan rakibi karşısında deplasmanda kazanarak ilk 6 yarışında yara almak istemiyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak
müsabakada Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı orta saha Mustafa Çeçenoğlu forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, Adana deplasmanından mutlak 3 puan beklediklerini söyledi. Laleci, "Elbette hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz. Ligde 8 maçlık yenilmezlik serimiz var. Bunu kazanarak sürdürmek istiyoruz"
dedi.