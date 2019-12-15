Babanın azmi felçli kızını ayağa kaldırdı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Meltem Güngör, 2017 yılında evinde temizlik yaptığı sırada üzerine dolap devrildi. Omuriliği kırılan Güngör, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildi ancak doktorları ailesine kızlarının yeniden ayağa kalkıp yürümesinin zor olacağını söyledi. Bu habere üzülen ancak ümitsizliğe kapılmayan aile, hekimlerin verdiği reçeteye harfiyen uydu. Güngör'ün tekerlekli sandalyeye mahkum olmasını kabullenemeyen baba Önal Irım (65), tekrar yürümek isteyen kızının mücadelesine ortak oldu. Tedavi sürecinde evladının sosyal hayattan kopmaması ve moral bulması amacıyla onu sık sık dışarıda gezdiren, parklara götüren baba, kızını çoğu zaman sırtında taşıdı. Baba Irım, kızını eylül ayında Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Meltem Güngör'ün yanından hiç ayrılmayan fedakar baba, kızının bir an önce ayağa kalkması için hastanedeki fizik tedavi yöntemlerini evinde de uyguladı. Yaklaşık 3 aydır babasının desteğiyle fizik tedavi çalışmalarını sürdüren Güngör, 2 yıl sonra yeniden ilk adımlarını atmayı başardı. En büyük mutluğu ise tedavi sürecinde her gün kızını oturduğu binanın 3. katındaki evinden sırtında arabasına kadar taşıyıp hastanenin yolunu tutan baba Irım yaşadı.

HEP DESTEK OLDU

Meltem Güngör, geçirdiği kazanın ardından hayatının değiştiğini, o zor günlerinde babasının kendisini yalnız bırakmadığını söyledi. Doktorların "yeniden yürümesi konusunda ümitsiz olduklarını" söylediğini belirten Güngör, "Herkese yük olduğumu düşünmeye başladım. Moralim bozuldu, ne yapacağımı bilemedim ama o anlarda bile babam yine ellerimi bırakmadı. Babam yürümeyen ayaklarım oldu. Beni sırtında taşıdı. Onun azmi benim yeniden yaşama tutunmamı sağladı" dedi. Ayağa kalkıp yürümenin çok güzel bir şey olduğunu dile getiren Güngör, kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini vurguladı. Kızına hep destek olduğunu anlatan baba Önal Irım da, "Aklıma bebeklik halleri geldi. Bir baba olarak sağ olduğum müddetçe kızımı sırtımda taşımaya hazırım" diye konuştu.