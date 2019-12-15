Bergamalı Kıbrıs gazılerıne madalya

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Bergamalı 50 gaziye düzenlenen törenle madalya ve beratları verildi. Gazi ve yakınları 45 yılın gururunu ve sevincini yaşadı. Törenin açılışında bir konuşma yapan Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, "Gazilerimize bugün burada madalya vermek bizim için büyük bir onur. O gün Kıbrıs'ta verilen mücadelenin ne derece önemli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz" dedi.

KIBRIS'IN ÖNEMI

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise, "45 yıl önce Kıbrıs'ta düzenlenen barış harekatının önemini bugün daha iyi anlıyoruz. Akdeniz'e sınırı olmayanlar bile binlerce kilometre uzaktan gelip, bölgemizde enerji kaynaklarını sömürmek için cirit atıyor. Bizim Akdeniz'de söz sahibi olmamızın temel taşı Kıbrıs'tır. Akdeniz'in doğal zenginlik kaynaklarını ele geçirmek isteyen güçler, Suriye'de terör devleti kurma girişimleri ile bizi rahatsız ediyorlar. O gün Kıbrıs'a 'Harekat yapamazsınız' diyen mihraklarla, bugün 'Suriye'ye giremezsiniz' diyen üst akıl aynıdır. Amaçları bizi parçalamak ve yok etmektir. Ama Allah'ın izniyle bu hevesleri Kıbrıs Barış Harekatı ile nasıl kursaklarında kaldıysa, bugün de devletimizin düzenlediği Zeytin Dalı Barış Harekatı ile kursaklarında kalacaktır" diye konuştu.