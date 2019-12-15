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Denızlı’den Dünyaya: Fayoto

Denizlili firma, Havaalanı’nda yolcuların uçuş kapılarına ulaşımı için kullanılan Fayoto isimli golf araçlarını yerli teknolojiyle üretiyor

Giriş Tarihi: 15.12.2019
Denızlı’den Dünyaya: Fayoto
DENIZLI'NIN Sarayköy ilçesinde elektrikli faytonla başladığı üretimi elektrikli gezinti araçlarıyla dış pazara taşıyan firma, İstanbul Havalimanı'nda bina içi ulaşımda kullanılan golf araçlarının da üretimini yapıyor. Belediyelere temizlik araç ve ekipmanları satışı yapan makine mühendisi Haluk Şahin'in atlara eziyet etmeyen elektrikli faytonlar geliştirme fikriyle kurduğu "Fayoto" isimli girişimi, farklı tiplerde araçların üretildiği tesisle büyüdü. Şirket yöneticisi Haluk Şahin, "Havalimanında bu araçların çalışmasıyla beraber özellikle yurt dışından çok güzel tepkiler almaya başladık. Sipariş için de önemli teklifler geliyor" dedi. Miami'de ihracat yaptıklarını ifade eden Şahin, "Halihazırda 3 bin aracımız ABD, İspanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, İran, Irak, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Dubai, Tunus, Cezayir, Moğolistan gibi birçok ülkede farklı markalar altında kullanılıyor" diye konuştu.
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Denızlı’den Dünyaya: Fayoto
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