Giysiler askıda

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Seferihisar Tepecik Ortaokulu ve Tepecik Mahallesi muhtarlığı işbirliği yaparak "Askıda Kıyafet" projesini hayata geçirdi. Soğuk havaların geldiği bu günlerde Tepecik Ortaokulu Müdürü Fatih Bulgurlu'nun organize ettiği projenin en önemli ayağını ise öğrenciler oluşturuyor. Tepecik Mahallesi'nden başlayan proje yavaş yavaş Seferihisar'ın dört bir yanına yayılıyor. İlçede kullanılmayan ve gardıropta kenar kıyıya bırakılan kaban, mont, kazak ve pantolon başta olmak üzere kıyafetleri toplayan öğrenciler, bunları okulun deposunda biriktiriyor. Mahalle muhtarı Azat Aktaş'ın mahallenin dört bir yanına duyurduğu proje ile kıyafetler birçok kişinin yüzünü güldürüyor. Öğrencilerde okuldan kalan zamanlarda böyle bir proje ile sosyal sorumluluğun ve yardımlaşmanın ne demek olduğunu öğrenip pekiştiriyor. Bu kadar yoğun katılım ve yardım geleceğini beklemediklerini belirten Tepecik Ortaokulu Müdürü Fatih Bulgurlu, "Eylül ayından beri bin kişiden fazla ihtiyaç sahibi bu kıyafetler ile Müslüman bir ülkede vicdanın ön planda olduğu bir yapıda çocuklarımıza eğitim yoluyla yardımlaşmayı da projemizle yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dolaplarımızda kullanılmayan kıyıya köşeye terkedilen kıyafetlerimiz değerlenmiş oluyor" dedi. Soğuk havaların başladığı bu günlerde o kıyafetlere muhtaç olan çok sayıda insan olduğuna dikkat çeken Bulgurlu, "Artık bu çocuklarımız bunun farkında ve onlar için ellerinden geleni yapıyor. Ve o kişilerin üşümediğini görmek onları daha da mutlu ediyor. Şimdiye kadar binden fazla insan bu projeden yararlandı ve inanıyorum ki bu askıda kıyafet uygulaması öğrencilerimizin de desteğiyle şehir dışına çıkıp daha da büyüyecek. 73 minik bedenler koca yürekleri ile yardımlaşma duygusunu bu kadar içten yaşaması öğretmenleri ve ebeveynlerini gururlandırıyor" dedi.