Göztepe ‘hata’ verdi

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ne 3-1 yenildi. Bu sonuçla teknik direktör İlhan Palut, ilk mağlubiyetini almış oldu. 30. dakikada ev sahibi Stancu'nun kafa golüyle öne geçti. Bu gole 34'te Reis yine kafa golü ile karşılık verdi. 36. dakikada Serdar Gürler'in hatasını Sio düzgün vuruşla gole çevirdi. Maçta son sözü 67. dakikada Stancu'nun rövaşatası söyledi. İzmir ekibi bu skorla, 20 puanda kalarak 5 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE: 3-1

STAT: Eryaman GOLLER: Dk. 30 ve 67 Stancu, Dk. 36 Sio / Dk. 34 Reis SARI KARTLAR: Hamza Hamzaoğlu (Teknik direktör), Stancu, Seuntjens, / Berkan Emir GENÇLERBİRLİĞİ: Diallo 6, Baiano 6, Bjarsmyr 7, Toure 7, Halil İbrahim 7, Yasin 6, Sessegnon 6, Candeias 5 (Dk. 62 Berat Ayberk 5), Sio 7 (Dk. 86 Sefa ?), Seuntjens 7 (Dk. 78 Nadir 6), Stancu 8 GÖZTEPE: Beto 4, Gassama 4, Reis 6, Titi 6, Berkan 5, Borges 5 (Dk. 54 Mossoro 6), Castro 5, Halil Akbunar 5 (Dk. 78 Eren Derdiyok 4), Napoleoni 4, Serdar Gürler 5, Jerome 4 (Dk. 54 Deniz Kadah 4) HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

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