İtfaiyenin başı asılsız ihbarlarla dertte

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin başı, asılsız ihbarlarla dertte. Maymunu veya muhabbet kuşu kaçanların arayarak yardım istediği itfaiye ekiplerinin, yangınlardan sonra en çok gittiği olayların başında hayvan kurtarma operasyonları geldi. Bu yıl toplam 4 bin 523 hayvan kurtarma ihbarına bakıldı. İhbarlar sonrası genelde doğası gereği ağaca veya çatıya çıkan kediler kurtarıldı. Evde anahtarını unutunca çilingir yerine itfaiyeyi çağıranların sayısı yılda 387 oldu. Parmağındaki yüzüğü çıkaramayan 24 kişi kesilmesi için itfaiyeye haber verdi. İzmir'de asılsız ihbarların sayısı yılda 387'yi buldu. Yıl içerisinde asılsız çıkan ihbar sayısı ise 185. İtfaiye Santral Çavuşu Ercan Dağlı (37), "Her ihbar bizim için gerçek ihbardır. Genelde tüm ihbarlara gidiyoruz. Görev olarak günde 50 olaya çıktıysak, bunun 5 veya 10'u asılsız çıkıyor. Lütfen ihbarlarda daha hassas davranın" dedi.