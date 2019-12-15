Lebip Timor: Kendim ettim kendim buldum

BUGÜN NELER OLDU

KAZANAN takımı bozmayan ve yakaladığı kadro istikrarı ile de iyi top oynayıp 5 haftadır kaybetmeyen Göztepe adına Ankara'daki maç istediği gibi başlamadı. Halil, Serdar, Jerome ve Napoleoni gibi 4 hücumcuya rağmen, hem pozisyon bulmakta zorlanıyorlar,29. dakikada bir yan topta Stancu gol perdesini açmış, 4 dakika sonra Reis ile Göztepe skoru eşitlemişti ama saç baş yolduran bir başka hata ile attıkları golün sevincini yaşayamadan geriye düşmüşlerdi. Gençlerbirliği ise ahım şahım bir oyun oynamasa da orta sahayı kapatıp,rakibin iki ikramını da golle süsleyerek devreye önde gitmişti. 54. dakikada Borges ve Jerome'yi dışarı alıp, Mossoro ve Deniz'i oyuna alan İlhan hocanın hamlelerine rağmen skoru eşitleyecek pozisyon bulmakta zorlandıkları gibi,2. golde Serdar'ın, 3. golde Gassama'nın yaptıkları hatalarla maça çok erken havlu atmışlardı. Göztepe taraftarı tribünlerde susmuyordu ama takımın golcüleri susmuş, defansı çökmüş, yenilgi de kaçınılmaz olmuştu. Skor bir yana, oynadıkları oyun ile de yüzleşmeleri gereken bir maçı geride bıraktılar.deriz ya, işte öyle bir maç!