Manisa FK pes etmedi 4-4

BUGÜN NELER OLDU

Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 17. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Sancaktepe FK ile 4-4 berabere kaldı. Siyah beyazlılar 1-0 yenik duruma düştüğü maçta ilk yarıyı Ferhat ve Oğuz'un attığı gollerle 2-1 üstün tamamladı. Maçın ikinci yarısının hemen başında Mustafa Çakır'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manisa FK, 4-2 yenik duruma düştüğü maçı uzatma dakikalarında Erhan Kara'nın attığı golle 4- 4'e getirdi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.