9 kırmızı çıktı, maç yarıda kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta oynanan Salihli Bld-Aliağa FK maçı çıkan olaylar yüzünden yarım kaldı. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan maçın 79. dakikasında Furkan'ın attığı gol ile Salihli Belediyespor skoru 2-0 yaptı.Muzaklar, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maçın son çeyreğinde ise çıkan olaylarda Salihli Belediyespor'dan 9 futbolcu kırmızı kart gördü. Hakem Kemal Ögen, olaylar sonrası sahada yeterli futbolcu kalmadığı için maçı tatil etti.