9 kırmızı çıktı, maç yarıda kaldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta oynanan Salihli Bld-Aliağa FK maçı çıkan olaylar yüzünden yarım kaldı. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan maçın 79. dakikasında Furkan'ın attığı gol ile Salihli Belediyespor skoru 2-0 yaptı. Gol sonrası Furkan'a Aliağa kalecisi Onur saldırırken, takım kaptanı Güray ve Emre maç anını fotoğraflayan Salihli Belediyesi Basın Birimi'nde görevli Murat Muzaklar'a saldırınca ortalık karıştı.
Muzaklar, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maçın son çeyreğinde ise çıkan olaylarda Salihli Belediyespor'dan 9 futbolcu kırmızı kart gördü. Hakem Kemal Ögen, olaylar sonrası sahada yeterli futbolcu kalmadığı için maçı tatil etti.