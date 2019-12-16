Bayıltan dayak için ön inceleme

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri 22 Ocak'ta İkiçeşmelik Caddesi'nde 25 yaşındaki tatlı satıcısı Murat Mençuk'u seyyar arabası ile satış yaparken görünce yanlarınca çağırdı. Sivil ekipleri müşteri sanan Mençuk, tarihi Kemeraltı Çarşısı girişine çağrıldı. Çarşı girişine gelen Mençuk'a kimliklerini gösteren zabıta ekipleri seyyar tatlı arabasına el koydu. Bunun üzerine olay yerinden kaçmak isteyen Mençuk'u yakalayan zabıta ekipleri aralarına alıp dövmeye başladı. Mençuk'un 'yapmayın' diye yalvarmasına rağmen bunu dinlemeyen zabıta ekipleri vurmayı sürdü. Gözü dönmüş zabıta ekiplerini çevredeki vatandaşların uyarıları da durduramadı. Zabıtaların tatlıcıyı dövme anları vatandaşların telefon kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Zabıtalardan yediği dayak sonrası tanınmayacak hale gelen Murat Mençuk'un kafasında ve gözünde şişlikler ve morluklar oluştu.Bu olayın ardından zabıtalardan şikayetçi olan Mençuk, utancından İzmir'i terk ederek Mersin'in Tarsus ilçesine yerleşti. Tarsus'ta iş bulamayan Mençuk, daha sonra Antalya'ya yerleşti. Mençuk, avukatı Hülya Gökhan aracılığıyla gönderdiği dilekçede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 50 bin maddi, 100 bin manevi olmak üzere toplam 150 bin liralık tazminat talep etti. Büyükşehir Belediyesi, Mençuk'un dilekçesine 60 gün içinde yanıt vermedi. Bunun üzerine Mençuk avukatı Hülya Gökhan aracılığıyla İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurarak 150 bin liralık tazminat davası açtı.İzmir Valiliği olayla ilgili ön inceleme yapması için muhakkik atadı. Olaya karışan 4 zabıta kusurlu bulunursa İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatacak. Muhakik olayı tüm yönleriyle titizlikle inceledikten sonra "soruşturmaya gerek vardır ya da soruşturmaya gerek yoktur" şeklide rapor hazırlayacak. Bu raporu İzmir Valiliği'ne sunacak. Bu göre İçişleri Bakanlığı'ndan zabıtalar hakkında soruşturma izni çıkıp çıkmayacağı netleşecek. Zabıtalardan dayak yiyen tatlıcı Murat Mençuk'un olayla ilgili yeniden ifadesine başvuruldu. Şikayetinin devam ettiğini ve belediye görevlilerini tanımadığını söyleyen Mençuk, daha önce verdiği ifadesine tamamen katıldığını ve başka bir diyeceği olmadığını ifade etti.Kendisini bayıltana kadar döven zabıtaların cezalandırılmasını isteyen Murat Mençuk, olayın kendisini psikolojik olarak çok etkilediğini belirterek, "Nerede zabıta görsem çok korkuyorum. İzmir'de böyle kötü bir anım var. Bu yüzden şehri terk ettim. Ekonomik olarak da zorluklar yaşıyorum. Zabıtalar ifadelerinde benim onları dövdüğümü söylemiş. Ben 4 zabıtayı nasıl döveyim. Adalete güveniyorum. Cezalandırılacaklarına inanıyorum" diye konuştu.