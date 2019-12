İnşaat sektörü 2020’den umutlu

rst

BUGÜN NELER OLDU

FiClass Trust Union Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, faizlerin inmesiyle birlikte ev sahibi olmak isteyenlerin bankada değerlendirdiği parayı yeniden gayrimenkule yönlendirdiğini söyledi. İzmir'deki konut stoğunun 100 bin adet seviyesinde olduğunu ve bu stoğun azalmasıyla birlikte yeni yapılacak konutların da fiyatının yükseleceğini dile getiren Okay, ev almak isteyenlerin önümüzdeki 6 ayı iyi değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Gülçin Okay, "Şu anda İzmir'de ikinci el ve yeni projelerde toplam 100 bin adet konut stoğu olduğunu biliyoruz. Hem birinci, hem de ikinci eldeki stoklar bir-bir buçuk yıl içinde tükenecek. Bu nedenle yeni yapılacak konutlarda yüzde 25-30 oranında maliyeti artacağı için konut fiyatları da yükselecek. İçinde bulunduğumuz piyasada konutlar ederinde satılmaya başlandı. bu sektöre hız getirmesi açısından olumlu bir gelişme" dedi. Emlak ve gayrimenkul sektörü olarak 2020'den umutlu olduklarını ifade eden Okay, önümüzdeki yıl içinde yeni yatırımlarla büyümek istediklerini dile getirdi.