Kaf Kaf ‘OF’ çektirdi

BUGÜN NELER OLDU

Karşıyaka, ilk yarının son maçında evinde Ofspor'u farklı yendi, rakibine kaptırdığı yeri geri alarak devreyi Play-Off hattında tamamladı. Atatürk Stadı'ndaki maçın gollerini 42 ve 90. dakikalarda Hakan, 45+2. dakikada Namık Barış ve 78. dakikada Doğukan attı. 52. dakikada Batuhan, 90+2. dakikada Alişan'ın kırmızı kart görmesiyleOfspor 24 puanla Play-Off hattının dışında kaldı. Karşıyaka'da 6 haftadır kaleyi koruyan Mehmet'in son 2 maçta yediği 6 golle eleştirilmesinin ardından Erdoğan, Of önünde ilk 11'e döndü.Yedek kaleci olarak Mehmet yerine Efe Öcal kulübede oturdu.