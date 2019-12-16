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Kaf Kaf ‘OF’ çektirdi

TFF 3. Lig’deki temsilcisi, ’u Hakan Kuş (2), Namık ve Doğukan’ın golleriyle farklı mağlup ederek devreyi ilk 4’te bitirdi

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Kaf Kaf ‘OF’ çektirdi
Karşıyaka, ilk yarının son maçında evinde Ofspor'u farklı yendi, rakibine kaptırdığı yeri geri alarak devreyi Play-Off hattında tamamladı. Atatürk Stadı'ndaki maçın gollerini 42 ve 90. dakikalarda Hakan, 45+2. dakikada Namık Barış ve 78. dakikada Doğukan attı. 52. dakikada Batuhan, 90+2. dakikada Alişan'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan konuk ekibin tek golü 59. dakikada Barış'tan geldi.

ERDOĞAN İLK 11'E DÖNDÜ
Ofspor 24 puanla Play-Off hattının dışında kaldı. Karşıyaka'da 6 haftadır kaleyi koruyan Mehmet'in son 2 maçta yediği 6 golle eleştirilmesinin ardından Erdoğan, Of önünde ilk 11'e döndü. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon boyunca ve bu yıl ilk 9 maçta kalenin değişilmezi Erdoğan, eldivenleri Of karşılaşmasıyla tekrar devralırken gribal enfeksiyon geçirdiği açıklanan Mehmet 18'e alınmadı. Yedek kaleci olarak Mehmet yerine Efe Öcal kulübede oturdu.
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Kaf Kaf ‘OF’ çektirdi
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