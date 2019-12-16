Makina ihracına İzmir damgası

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Türkiş ve inşaat makinaları sektörünün öncü kuruluşu Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İzmir'deki üye firmalarını ziyaret etti. İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen'in önderliğinde, İMDER üyesi HİDROMEK ve Betonstar'ın İzmir'deki üretim tesislerine düzenlenen teknik gezide, İzmir'in iş makineleri sektörünün gelişimindeki önemi anlatıldı. Özgen, "İzmir'den yapılan iş ve inşaat makinaları ihracatı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 45 artarak 117.5 milyon dolar civarında oldu. Bu yılın ilk 10 ayında ise İzmir'den 100 milyon USD'ye yakın bir ihracat gerçekleşti. Bu rakam da Türkiye iş ve inşaat makinaları sektörünün ihracatının yüzde 10'un İzmir'den yapıldığını gösteriyor" dedi.