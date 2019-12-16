Tablet aldı kutudan cam parçası çıktı

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BUGÜN NELER OLDU

Bornova ilçesinde grafik tasarım işiyle uğraşan Zülfikar Fidancı (50), 2 Aralık'ta bir alışveriş sitesi üzerinden 7 bin 500 lira değerinde tablet siparişi verdi. Bir gün sonra Fidancı'nın eline ulaşan kargonun içinden tablet yerine iki parça cam çıktı. Bunun üzerine Fidancı, hem site yetkilileri, hem de gönderici firmayla irtibata geçmesine rağmen olumlu cevap alamayınca, konuyu Tüketici Mahkeme Heyeti'ne taşıdı. Tablet almak için daha önceden de alışveriş yaptığı ve güvenilir olduğunu düşündüğü bir siteden sipariş verdiğini aktaran Fidancı, "Alışverişin ertesi günü kargom elime ulaştı. Ben yokken eşim, oğlumla kargoyu açmışlar ve içinden iki parça bantla sarılmış cam çıkmış. Bunu yaparken de videoya çekmişler. Eve döndüğümde hevesle kutuyu elime aldım ve içindeki camları çıkardıktan içinde yalnızca kullanma kılavuzu ve şarj cihazının olduğunu, tabletin ise olmadığını gördüm" dedi.Gönderici firma ve internet sitesiyle irtibata geçtiğini, ancak sorunun çözümü noktasında sonuç alamadığını belirten Fidancı, "Paramı geri alacağımdan şüphem yok, çünkü haklıyım. Savcılığa gidip şikayetçi de olacağım. Bunda sonra leblebi bile alsam kargocunun yanında açıp videosunu çekeceğim. İnternetten alışveriş yapan insanlar da daha dikkatli ve tedbirli olsunlar" diye konuştu.