‘Vuslat’ın 476’ncı yıl dönümü

anisa

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Hz. Mevlana'nın 476'ncı vuslat yıl dönümü anma programı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında ilk olarak sergi açılışı gerçekleştirildi. Kültür Merkezi Lale Fuaye salonunda 'Hz. Mevlana'nın sözleri ve kitapları' isimli serginin açılışı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ve Manisa Semazenleri Derneği Başkanı Musa Akçay, konuklarla birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Hz. Mevlana'nın 476'ncı Vuslat Yıl Dönümü Anma Programı'nda daha sonra 'Testide ne varsa dışına o sızar' isimli program gerçekleştirildi. Programda ilk olarak Hz. Mevlana'nın hayatını anlatan video gösterimi yapıldı. Hz. Mevlana'nın 476'ncı vuslat yıl dönümü anma programında son olarak minik semazenler sahne aldı. Çalınan ilahiler eşliğinde sema gösterilerini gerçekleştiren minik semazenler, izleyenlerin büyük beğenisini toplad