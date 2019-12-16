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Yapı izinlerine standart getirildi

’de yapı denetim mevzuatı ve yapı izinlendirme işlemleri için ilçe belediyelerinden istenen belgelere standart getirildi. Kent genelinde artık ilçe belediyelerinde de aynı belgelerle işlemler yapılabilecek

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Yapı izinlerine standart getirildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Dairesi Başkanlığı yapı izinleri için talep edilen belgelere standart getirdi. Yapı izinlendirme konusunda yetkili ilçe belediyelerin hiçbiri artık yurttaşlardan, müteahhitlerden veya yapı denetim kuruluşlarından farklı belge isteyemeyecek.

ORTAK AKIL SONUCU
Yapı Denetim Mevzuatı kapsamında yürütülen yapı denetim havuz sistemi, hakediş, seviye tespit onayı gibi işlemlerle yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı, yenileme ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve yıkım izni gibi tüm yapı izinlendirmeleri için bulunulan taleplerde ortaklaştırılmış ve standart getirilmiş belgelerle işlem yapılarak yurttaşların talepleri karşılanacak. Standart belgeler hakkındaki karar, Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyelerinin imar müdürleri, yapı denetimden sorumlu birim yetkilileri, İzmir Ticaret Odası, ilgili meslek odaları ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nin temsilcileri tarafından yapılan 9 toplantının sonucunda alındı. yeni uygulamayla uygulama birliğinin sağlanması, ilçe belediyeleri tarafından mevzuatta belirlenenler dışında belge istenmesinin önüne geçilmesi, izinlendirme işlemlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Yapı izinlendirmelerine ilişkin formlara www.izmir. bel.tr adresinden ulaşılabilir.
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Yapı izinlerine standart getirildi
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