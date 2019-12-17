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Beyaz Cennet’te yılbaşı bereketi

Yılbaşına sayılı günler kala Pamukkale’deki otellerde doluluk oranının yüzde 90’lara ulaştı. Otellere yerli turistlerden ziyade yabancı turistlerin ilgi gösterdiği öğrenildi

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Beyaz Cennet’te yılbaşı bereketi
TÜRKIYE'NIN en önemli tarihi yerlerinin başında gelen Pamukkale'de yılbaşının yaklaşması ile geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda turistlerin ilgi odağı oldu. Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yılbaşı nedeniyle otellerin bir çoğunda yıl başı programlarının var olduğunu kaydetti. Başkan Şen, "Bölgemizde otellerimizin bir çoğu yine yıl başı programı yapıyor. Biz yerli ziyaretçilerimizi Pamukkale'ye bekliyoruz. Hem yıl başı için hem de iyi bir tatil geçirmeleri için bölgemizde iyi anılar alabilmeleri için Pamukkale'ye, Denizli'ye beklemekteyiz" diye konuştu.

LAVANTA DOPİNGİ
Başkan Şen, yerli ziyaretçi sayılarının artması için yapılan 'Termal İyi Gelir' projesi hakkında da bilgiler verdi. Şen, Pamukkale bölgemizin yerli ziyaretçilerimizin daha fazla ziyaret edebilmeleri için yaklaşık 4 yıldır 'Termal İyi Gelir' projesinin yürütüldüğünü hatırlattı. Lavanta bahçelerinin özellikle fotoğraf meraklılarının ilgi odağı olacağına dikkat çeken Başkan Şen, "Biliyorsunuz son dönemlerde lavanta bahçeleri özellikle görsel olarak yerli misafirlerin çok büyük ilgisini çekiyor. Ziyaretçi sayılarının da bu lavanta bahçesinden dolayı ekstra arttıracağını da bekliyoruz" dedi.

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Beyaz Cennet’te yılbaşı bereketi
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