Beyaz Cennet’te yılbaşı bereketi

TÜRKIYE'NIN
en
önemli tarihi
yerlerinin
başında gelen
Pamukkale'de
yılbaşının yaklaşması
ile geçen yıllarda
olduğu gibi bu yılda
turistlerin ilgi odağı oldu.
Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler
Derneği (DENTUROD)
Başkanı Gazi Murat Şen, yılbaşı
nedeniyle otellerin bir
çoğunda yıl başı programlarının
var olduğunu kaydetti.
Başkan Şen, "Bölgemizde otellerimizin
bir çoğu yine yıl başı
programı yapıyor. Biz yerli
ziyaretçilerimizi Pamukkale'ye
bekliyoruz. Hem yıl başı için
hem de iyi bir tatil geçirmeleri
için bölgemizde iyi anılar alabilmeleri
için Pamukkale'ye,
Denizli'ye beklemekteyiz" diye
konuştu.
LAVANTA DOPİNGİ
Başkan Şen, yerli ziyaretçi sayılarının artması için yapılan 'Termal İyi Gelir' projesi hakkında da bilgiler verdi. Şen, Pamukkale bölgemizin yerli ziyaretçilerimizin daha fazla ziyaret edebilmeleri için yaklaşık 4 yıldır 'Termal İyi Gelir' projesinin yürütüldüğünü hatırlattı. Lavanta bahçelerinin özellikle fotoğraf meraklılarının ilgi odağı olacağına dikkat çeken Başkan Şen, "Biliyorsunuz son dönemlerde lavanta bahçeleri özellikle görsel olarak yerli misafirlerin çok büyük ilgisini çekiyor. Ziyaretçi sayılarının da bu lavanta bahçesinden dolayı ekstra arttıracağını da bekliyoruz" dedi.