Beyaz Cennet’te yılbaşı bereketi

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enönemli tarihiyerlerininbaşında gelenPamukkale'deyılbaşının yaklaşmasıile geçen yıllardaolduğu gibi bu yıldaturistlerin ilgi odağı oldu.Denizli Turistik Otel ve İşletmecilerDerneği (DENTUROD)Başkanı Gazi Murat Şen, yılbaşınedeniyle otellerin birçoğunda yıl başı programlarınınvar olduğunu kaydetti.Başkan Şen, "Bölgemizde otellerimizinbir çoğu yine yıl başıprogramı yapıyor. Biz yerliziyaretçilerimizi Pamukkale'yebekliyoruz. Hem yıl başı içinhem de iyi bir tatil geçirmeleriiçin bölgemizde iyi anılar alabilmeleriiçin Pamukkale'ye,Denizli'ye beklemekteyiz" diyekonuştu.Başkan Şen, yerli ziyaretçi sayılarının artması için yapılan 'Termal İyi Gelir' projesi hakkında da bilgiler verdi. Şen, Pamukkale bölgemizin yerli ziyaretçilerimizin daha fazla ziyaret edebilmeleri için yaklaşık 4 yıldır 'Termal İyi Gelir' projesinin yürütüldüğünü hatırlattı. Lavanta bahçelerinin özellikle fotoğraf meraklılarının ilgi odağı olacağına dikkat çeken Başkan Şen, "Biliyorsunuz son dönemlerde lavanta bahçeleri özellikle görsel olarak yerli misafirlerin çok büyük ilgisini çekiyor. Ziyaretçi sayılarının da bu lavanta bahçesinden dolayı ekstra arttıracağını da bekliyoruz" dedi.