Burhaniye’de okul kantinlerine denetim

GEÇTIĞIMIZ
hafta
Ankara'da ve
Diyarbakır'daki
2 ilkokul öğrencisi,
okul kantinlerinde
satışı
yasak olan
şırıngalı çikolatayı
yerken
kapağının soluk
borularına kaçması
sonucu yaşamını yitirdi. Tüm
Türkiye'yi yasa boğan 2 olayın ardından
gözler okul kantinlerine çevrildi.
Balıkesir'de Burhaniye Belediyesi'ne
bağlı zabıta ekipleri, okul kantinlerinin
denetimlerine hız verdi. İlçe
genelinde yapılan denetimlerde, sağlığa
uygunluk ve işyeri açma çalışma
ruhsatı olup olmadığına bakılırken,
gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması
ve çalışma ortamı da kontrol
edildi. Ayrıca,
çöp kovaları, yangına
karşı alınan
tedbirler, haşere
ve kemirgenler
için alınan
önlemler gibi
birçok konuda
denetim gerçekleştirdi.
Genel
anlamda yapılan
kontrollerde
kantinlerin ruhsat ve gerekli gıda
satış izinleri de incelemeye alındı.
PERİYODİK İNCELEME
Zabıta ekiplerince gerekli kontrol ve denetlemelerin sonunda hatalı bulunan durumlarda tutanaklar tutularak gerekli ikazlar ve yaptırımlar uygulandı. Yıl sonuna kadar yapılacak denetimlerle ilçedeki bütün kantinler periyodik olarak denetlenecek.