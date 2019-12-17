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Burhaniye’de okul kantinlerine denetim

Geçtiğimiz hafta 2 çocuğun satışı yasak olan şırıngalı çikolatadan hayatını kaybetmesi gözleri kantinlere çevirdi. Burhaniye’de zabıta kantinlerde denetim yaptı

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Burhaniye’de okul kantinlerine denetim
GEÇTIĞIMIZ hafta Ankara'da ve Diyarbakır'daki 2 ilkokul öğrencisi, okul kantinlerinde satışı yasak olan şırıngalı çikolatayı yerken kapağının soluk borularına kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan 2 olayın ardından gözler okul kantinlerine çevrildi. Balıkesir'de Burhaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, okul kantinlerinin denetimlerine hız verdi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde, sağlığa uygunluk ve işyeri açma çalışma ruhsatı olup olmadığına bakılırken, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması ve çalışma ortamı da kontrol edildi. Ayrıca, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi. Genel anlamda yapılan kontrollerde kantinlerin ruhsat ve gerekli gıda satış izinleri de incelemeye alındı.

PERİYODİK İNCELEME
Zabıta ekiplerince gerekli kontrol ve denetlemelerin sonunda hatalı bulunan durumlarda tutanaklar tutularak gerekli ikazlar ve yaptırımlar uygulandı. Yıl sonuna kadar yapılacak denetimlerle ilçedeki bütün kantinler periyodik olarak denetlenecek.
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Burhaniye’de okul kantinlerine denetim
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