Burhaniye’de okul kantinlerine denetim

BUGÜN NELER OLDU

haftaAnkara'da veDiyarbakır'daki2 ilkokul öğrencisi,okul kantinlerindesatışıyasak olanşırıngalı çikolatayıyerkenkapağının solukborularına kaçmasısonucu yaşamını yitirdi. TümTürkiye'yi yasa boğan 2 olayın ardındangözler okul kantinlerine çevrildi.Balıkesir'de Burhaniye Belediyesi'nebağlı zabıta ekipleri, okul kantinlerinindenetimlerine hız verdi. İlçegenelinde yapılan denetimlerde, sağlığauygunluk ve işyeri açma çalışmaruhsatı olup olmadığına bakılırken,gıda maddesi ürünlerinin hazırlanmasıve çalışma ortamı da kontroledildi. Ayrıca,çöp kovaları, yangınakarşı alınantedbirler, haşereve kemirgenleriçin alınanönlemler gibibirçok konudadenetim gerçekleştirdi.Genelanlamda yapılankontrollerdekantinlerin ruhsat ve gerekli gıdasatış izinleri de incelemeye alındı.Zabıta ekiplerince gerekli kontrol ve denetlemelerin sonunda hatalı bulunan durumlarda tutanaklar tutularak gerekli ikazlar ve yaptırımlar uygulandı. Yıl sonuna kadar yapılacak denetimlerle ilçedeki bütün kantinler periyodik olarak denetlenecek.