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’ye Makine İhtisas OSB geliyor

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Denizli’ye Makine İhtisas OSB geliyor
DENIZLI Valisi Hasan Karahan, kentte "Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)" kurulmasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi. Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği onayla Denizli'nin bir OSB'ye daha kavuştuğunu belirtti. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, Denizli- Ankara çevre yoluna cepheli, şehir merkezine 20 kilometre mesafede bulunan 257,5 hektarlık alanda konumlanacağını aktaran Karahan, "Makine İhtisas OSB, genç işsizlerin istihdam olanaklarını ciddi ölçüde artırarak Denizli'deki işsizlik sorununun, daha da önemlisi genç işsizliği sorununun çözülmesinde önemli bir rol oynayacaktır. İlimizde hızla gelişmekte olan makine sanayi sektörüne büyük katkı sağlayacağına inandığımız Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.
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Denizli’ye Makine İhtisas OSB geliyor
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