EÜ, Türkiye’nin en iyi 6’ncı üniversitesi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan, dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı, Türkiye'den 82 üniversitenin girdiği sıralamada en iyi 6'ıncı üniversite oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ulusal ve uluslararası arenada yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi. Büyük gurur yaşadıklarını ifade eden Budak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana üniversitemizde; eğitim-öğretim; araştırma-geliştirme, proje ve yayın; topluma hizmet ve sosyal sorumluluk ile uluslararasılaşma gibi başlıklar altında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Üniversitemizin araştırma üniversiteleri arasında yer alabilmesi için gece gündüz demeden çalıştık. Araştırma altyapısından yönetim sistemine kadar gerekli olan pek çok parametreyi, değişim ve dönüşümü yerine getirdiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim. Artık tüm bu çalışmalarımız semeresini vermeye başladı" dedi.