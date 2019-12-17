“F.Bahçe Nobre’yi istedi”

BUGÜN NELER OLDU

AKHISARSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Mackolik internet sitesine önemli açıklamalar yaptı. Mert Nobre'nin teknik ekipte kendisinin yardımcısı olduğunu söyleyen Altıparmak,ifadelerini kullandı.Brezilyalının çok zeki bir insan olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, Nobre'nin kariyeriyle ilgili görüşlerini şöyle anlattı: "Futbolcu olarak zaten inanılmaz bir isimdi. Ben Nobre'ye sadece şunu söyledim:Geçen sene futbolu bıraktıktan sonra Nobre'yi isteyen çok kulüp vardı. Bütün hocalar da yanına gelmesini istiyor. Ve o beni aradı, 'Ben geliyorum' dedi.Süper Lig'den isteyen takımlar vardı, Fenerbahçe de geri gelmesini istiyordu. Ama o 'Kendimi geliştirebileceğim bir hocanın yanında atrenörlüğe başlamak istiyorum' demişti ve beni seçti. Bu benim için de büyük bir mutluluk.""Birkaç kulüple görüştükten sonra Hüseyin Eryüksel ile görüştüm. Hüseyin Başkan inanılmaz etkiledi beni. Akhisarspor'da çok rahat çalışıyorum. Bir teknik direktörün bulunmak isteyeceği ender kulüplerden birindeyim. İnşallah bu güzel ortamı taçlandırıp şampiyon oluruz."