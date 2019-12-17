“F.Bahçe Nobre’yi istedi”

AKHISARSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Mackolik internet sitesine önemli açıklamalar yaptı. Mert Nobre'nin teknik ekipte kendisinin yardımcısı olduğunu söyleyen Altıparmak, "Hepimiz ona futbolu bıraktığı için kızıyoruz. Çünkü hala aynı şekilde kendine bakıyor. Yaş önemli değil, yaşı 38 oldu. Selçuk Şahin oynamıyor mu? Çok da iyi oynuyor yani. Devre arasında Nobre'yi fubolcu olarak sahada görmek isterim. Çünkü gücü ve kuvveti var, bunu yapabilecek isteği de var. O zaman hangi oyuncu olursa olsun, yaşı ne olursa olsun yanımızda yeri var. Yeter ki bizim istediğimiz şeyleri sahada yapsın. Ben yaşına çok bakmam"
ifadelerini kullandı.
KENDİSINİ SÜREKLI GELİŞTİRMEK İSTİYOR
Brezilyalının çok zeki bir insan olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, Nobre'nin kariyeriyle ilgili görüşlerini şöyle anlattı: "Futbolcu olarak zaten inanılmaz bir isimdi. Ben Nobre'ye sadece şunu söyledim: 'Futbolu ne zaman bırakırsan yanımda yerin hazır. Sadece bir telefon etmene bağlı. Hocam ben geliyorum dersen yerin hazır.'
Geçen sene futbolu bıraktıktan sonra Nobre'yi isteyen çok kulüp vardı. Bütün hocalar da yanına gelmesini istiyor. Ve o beni aradı, 'Ben geliyorum' dedi. 'Bir daha düşün, çünkü biz 1. Lig'deyiz' dedim.
Süper Lig'den isteyen takımlar vardı, Fenerbahçe de geri gelmesini istiyordu. Ama o 'Kendimi geliştirebileceğim bir hocanın yanında atrenörlüğe başlamak istiyorum' demişti ve beni seçti. Bu benim için de büyük bir mutluluk."
HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
"Birkaç kulüple görüştükten sonra Hüseyin Eryüksel ile görüştüm. Hüseyin Başkan inanılmaz etkiledi beni. Akhisarspor'da çok rahat çalışıyorum. Bir teknik direktörün bulunmak isteyeceği ender kulüplerden birindeyim. İnşallah bu güzel ortamı taçlandırıp şampiyon oluruz."