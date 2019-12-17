Gelinlikleri genç kızlara bağışladılar

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Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Gökköy Mahallesi'ndeki ilkokulun velileri, sınıf öğretmeni Ceyda Toprak öncülüğünde "Senin Sandığındaki Başkasının Hayali" adıyla proje başlattı. Veliler, proje kapsamında, hayatlarının en mutlu günü olan düğünlerinde giydikleri gelinlikleri ve abiyeleri topladı. Maddi imkanı olmayan genç kızların mutluluklarının yarım kalmaması için gelinlik, nişanlık ve abiyelerini okula getiren kadınlar, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için de sünnet giysilerinden oluşan yaklaşık 20 kıyafeti toplayarak, derneğe teslim etti.Okulun ana sınıfı öğretmeni ve projenin mimarı Ceyda Toprak, projeyi Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) çerçevesinde oluşturduklarını söyledi. Çalışmaya velilerin büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Toprak, "Yıllarca sakladıkları, en güzel günlerinin hediyesi olan gelinlikleri, abiyeleri getirdiler. Ben de küçük bir araştırma yaptım. Anneler Derneğinin bu tip kıyafetleri alıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz götürdüğünü öğrendim ve oraya bağışlamaya karar verdik. Velilerimiz böylelikle hiç tanımadıkları insanlara yardım edecek, çocuklar da yardımlaşmayı pekiştirmiş olacak. Bu konuda bana destek veren okul müdürüme ve velilerime teşekkür ediyorum" dedi. Velilerden Hilal Kır da gelinliğinin evde durması yerine böyle anlamlı bir proje ile ihtiyaç sahibine gittiği için son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Anneler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zekiye Seferbey ise bu gelinlik ve abiyelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.