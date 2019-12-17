Göztepe’de hedef önce tur, sonra G.Saray maçı

SÜPER Lig'de Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek 5 maç sonra mağlubiyet yüzü gören ve üst sıralara tırmanma şansını tepen Göztepe moral bozukluğunu atmaya çalışırken, teknik direktör İlhan Palut tüm takımı motive etmek için kolları sıvadı. Futbolcularla birebir görüşmeler yapan genç teknik adamın takımdan önce Türkiye Kupası'na odaklanmalarını istediği bildirildi.
Yarın iki hafta önce İstanbul'da 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük'le Atatürk Stadı'nda rövanşa çıkacak sarı-kırmızılılarda Palut'un, "Önce kupada turu geçmeliyiz. Cumartesi günü de Galatasaray'la kritik bir maçımız var. Her iki kulvarda da taraftarımızı mutlu edecek güce sahibiz"
dediği öğrenildi.
CEZALILAR DÖNÜYOR
İzmir temsilcisinde kart cezaları sona eren Alpaslan ve orta saha Soner'in takıma dönmesiyle eli güçlenen İlhan Palut'un cezalı Berkan'ın yerine ise hafta sonu defansın solunda Leo'ya forma vermesi bekleniyor.
Öte yandan Fatih Karagümrük karşılaşmasında
Göztepeli taraftarların sadece
kapalı tribünde maçı izleyeceği açıklandı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 11 TL olarak belirlenirken, misafir tribünü ise 6 TL'ye satışa çıktı.