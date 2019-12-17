Göztepe’de hedef önce tur, sonra G.Saray maçı

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek 5 maç sonra mağlubiyet yüzü gören ve üst sıralara tırmanma şansını tepen Göztepe moral bozukluğunu atmaya çalışırken, teknik direktör İlhan Palut tüm takımı motive etmek için kolları sıvadı.Yarın iki hafta önce İstanbul'da 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük'le Atatürk Stadı'nda rövanşa çıkacak sarı-kırmızılılarda Palut'un,dediği öğrenildi.Öte yandan Fatih Karagümrük karşılaşmasındaGöztepeli taraftarların sadecekapalı tribünde maçı izleyeceği açıklandı.