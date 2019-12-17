Hayvan sağlığı için önemli adım

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Manyas ilçesindeki Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan hayvan sağlığı kliniği ve ameliyathane ile öğrenciler eğitimlerini daha donanımlı bir şekilde sürdürüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Balıkesir'de, veteriner sağlık teknisyeni ve hayvan sağlığı teknisyeni yetiştirme konusunda ciddi yatırımlar yapılıyor.Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç ve okul yönetimi tarafından Hayvan Sağlığı Bölümü öğrencilerinin daha modern eğitim alabilmeleri için Güney Marmara Kalkınma Ajansına (GMKA) sunulan proje kabul edildi. Bu kapsamda, bölümde yer alan 45 öğrencinin modern koşullarda eğitim alabilmesi amacıyla klinik ve ameliyathane oluşturuldu.