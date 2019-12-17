Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Karesi’ye ‘Golden City’ ödülü

Karesi’ye ‘Golden City’ ödülü

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Karesi’ye ‘Golden City’ ödülü
ULUSLARARASI Altın Kentler Derneği tarafından her yıl verilen Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu. Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve 'Şehirciliğin marka yarışması' olarak tanımlanan Golden City Awards 2019 yarışmasında Karesi Belediyesi, Sıfır Atık Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri etkinlikleriyle proje kategorisinde ödüle layık görüldü. İstanbul Green Park Otel'de düzenlenen törende ödülünü alan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "7-8 aylık bir belediye yönetimi olarak ilk ödülümüzü almanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karesi’ye ‘Golden City’ ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN