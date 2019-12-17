Karesi’ye ‘Golden City’ ödülü

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Altın Kentler Derneği tarafından her yıl verilen Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu. Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve 'Şehirciliğin marka yarışması' olarak tanımlanan Golden City Awards 2019 yarışmasında Karesi Belediyesi, Sıfır Atık Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri etkinlikleriyle proje kategorisinde ödüle layık görüldü. İstanbul Green Park Otel'de düzenlenen törende ödülünü alan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "7-8 aylık bir belediye yönetimi olarak ilk ödülümüzü almanın gururunu yaşıyoruz" dedi.