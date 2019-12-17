Klima kullanıp tasarruf edin

BUGÜN NELER OLDU

Kış henüztam manasıyla kendisini hissettirmemiş olsa da kalorifer, soba ve klimalar ısıtmaya başladı. Soğuğun etkisini göstermesiyle birlikte evlerini ısıtmak için elektrikli cihazları tercih eden vatandaşları uyaran Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, elektrikli ısıtıcıların klimalara göre 3-4 kat fazla enerji harcadığını belirtti. Elektrikli cihazlarla ısınmanın vatandaşlar için ekonomik olmasa da temiz ve zahmetsiz olması nedeniyle özellikle batı bölgelerde sıklıkla tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, "Elektrikli ısıtıcılarla ısınmak, enerji verimliliği açısından tam bir felaket. Elektrikli ısıtıcılar, kullandığı her 1 kW elektrik enerjisi için, ısıtılacak alana en fazla 1 kW ısı enerjisi yayar. Bu cihazların kullanımı hem bütçemiz hem de enerji verimliliği açısından hiç iyi değildir. A sınıfı klimalarla kıyaslayınca, elektrikli ısıtıcıların aynı miktardaki ısı enerjisini elde etmek için 3-4 misli daha fazla elektrik enerjisine gereksinim duyacakları ortada. Klima pahalı gibi görünebilir, ancak ödeyeceğiniz faturayı düşündüğünüzde uzun sürede elektrikli ısıtıcıya göre hem kendini amorti edecektir hem de elektriğinin büyük bir kısmını ithal kaynaklarla üreten ülkemizde, enerji verimliliği için önemlidir" dedi.Türkiye'deki tüketilen enerjinin yüzde 40'ı konut olan binalarda kullanılıyor ve binalarda kullanılan enerjinin de yüzde 85'i ısıtma ve soğutma harcamalarına gidiyor. Türkiye, enerji üretmek için her yıl 10 milyarca dolar kaynak harcıyor. Bu nedenle enerji verimliğinin ve bilinçli tüketimin, özellikle enerji verimliliğinin bir kültüre dönüşmesinin ülkemiz için çok önemli olduğunu vurgulayan Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, bu Aralık ayı başındaki rakamlara göre konutlarda 1000 kcal ısı ihtiyacı için gerekli olan toplam yakıt maliyet değerlerine baktığımızda, doğal gaz kullanımının; yerli linyit kullanımına oranla yaklaşık yüzde 45, elektrik enerjisi kullanımına göre de 3.4 kat daha ekonomik olduğunu ifade etti.Büyük enerji kaybı nedenlerinin başında yalıtımsız binaların geldiğini ifade eden Hepbaşlı, "Yalıtımsız binalarda ısıtma ve soğutma için yalıtımlı binalara göre iki kat enerji harcıyoruz. En temiz, ucuz, yerli ve milli enerji, israf edilmeyen, verimli kullanılan enerjidir. Yalıtım ile en az yüzde 20 oranında tasarruf sağlanıyor" dedi.