Neredesin Paixao?

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Kupası 5. tur rövanş maçında Perşembe günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılayacak Altay'da hazırlıklar sürerken, İzmir ekibi 15. haftayı karlı kapattı.Altay evinde susuyor, deplasmanda coşuyor. Sahasındaki 8 maçta sadece 6 gol atan ve kalesinde 8 gol gören Altay, dış sahadaki 7 maçta 13 gol kaydederken kalesinde de 10 gol gördü. Portekizli golcü Marco Paixao ise bu sezon 16 maçta sadece 6 gol üretip 1 asist yaparken geçen yılki performansının çok gerilerinde kaldı.