Şaşırtan ilan

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İzmir'in dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme'de CHP'li Belediye Meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın yaptığı imar usulsüzlüğünün yankıları devam ediyor. CHP'li Yıldırım'ın 2018 yılında turizm imarından yararlanarak otel ruhsatı alıp inşaatına başladığı İnönü mahallesindeki yapıyı, 6 katlı, 29 daireli apartmana çevirip satışa çıkarmasının ortaya çıkmasının ardından Çeşme Belediyesi, söz konusu yapıyı mühürleyip encümene sevk etti. Belediye encümeni de söz konusu kaçak yapı hakkında yıkım kararı aldı. Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayı ile değişen 42. Maddesi hükümlerince Yıldırım'a 25 bin lira da imar para cezası kesildi. Belediye ayrıca Çeşme Cumhuriyet Savcılığına Yıldırım hakkında 'Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmaktan' suç duyurusunda bulundu. Fakat kaçak durumda bulunan ve yapı kullanma izni olmayan binanın camlarında helen 'satılıktır' ilanlarının bulunması kafa karıştırdı.Hukuksuzluğu önce belediyeye ve sonra da CİMER'e şikayet eden Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş, CHP'i Yıldırım'ın, Çeşme Belediye Meclisi'nin İmar Komisyonu'nda bulunduğunu anımsattı. Kumaş, "Belediye içerisindeki bazı kişiler memurlarla iş birliği yaparak kendi inşaatları için izin ve onay ruhsatı alıyor. Dernek olarak sürekli bu tür şikayetler alıyoruz. Kişilerle, onların yaptıkları inşaatlarla derdimiz yok ama burada imara aykırı işlemler var. Bunu yapan da İmar Komisyonu'nda görev alan, encümende görev alan meclis üyesi. Bu kişiler böyle yapınca vatandaş da 'Bunlar mecliste olmamalı' diye tepki gösteriyor. Çeşme'nin çok ciddi sorunları var. Bunlarla uğraşmak gerekiyorken, hatta imar yolsuzluklarına karşı savaş açmak gerekiyorken, yaptıkları etik değil" diye konuştu.CHP'li Aybars Yıldırım ise, "Yapı kayıt belgesinin iptali söz konusu olunca birtakım konularda itirazda bulundum. Şu an bir yandan işin mahkeme boyutu sürüyor. Bir yandan da tadilat projemin belediyeden onaylanmasını bekliyorum. Bütün bunlar sürerken 'Yıkılsın', 'Etik değil' gibi bir kampanya başlatıldı. Bunu doğru bulmuyorum. Tadilat projemi belediyeden bekleyeceğim tadilatım onaylandıktan sonra da binamın imara aykırı kısımlarının düzeltilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunacağım. İmar kirliliği tamam ancak imar usulsüzlüğü yok. İşlemler sonuçlandıktan sonra gereken açıklamaları yapacağım" diyerek kendini savundu.