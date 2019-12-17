‘Survivor’ için 2 bin km pedal çeviriyor

BUGÜN NELER OLDU

isimli yarışma programına yıllardır katılmak isteyen ancak yarışmaya kabul edilemeyen Mersinli Lutfi Anbaroğlu, yapımcı Acun Ilıca'nın dikkatini çekmek için 2 bin kilometre boyunca pedal çevirecek. Survivor 2020 Türkiye yarışmasında yer almak için bisikletiyle Tarsus'un tarihi Kleopatra Kapısı'ndan hareket eden Lutfi Anbaroğlu, bin 700 kilometrelik yolu 16 günde kat ederek Balıkesir'e ulaştı. Balıkesir'in ünlü höşmerim tatlısını yiyerek enerji toplayan Anbaroğlu, İstanbul'a doğru hareket etti. Survivor 2020 Türkiye yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekerek yarışmaya davet edilmeyi amaçlayan turizm fotoğrafçısı Lutfi Anbaroğlu, İstanbul'a pedal çevirirken yolu Balıkesir'den geçti. Şehir merkezine gelerek Balıkesir'in meşhur tatlısı höşmerimden yiyen Lutfi Anbaroğlu, yıllardır hayalini kurduğu Survivor yarışmasına davet almayı bekliyor. Hayatta en çok sevdiği annesi, babası ve yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın fotoğraflarının yer aldığı tişörtle seyahat eden Anbaroğlu, tek amacının yarışmaya katılabilmek olduğunu söyledi.