Taraftar yöneticiye saldırdı

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIR 1. Amatör Küme Merkez A Grubu'nda oynanan Şabanlarspor- Karamanköyspor maçının sonunda istenmeyen olaylar yaşandı.Daha sonra soyunma odası girişinde iki takım oyuncuları ve yöneticileri bir kez daha karşı karşıya geldi. Burada yaşanan arbedeyi güvenlik güçleri müdahale ederek yatıştırmaya çalıştı.Olaylar esnasında ise trajikomik bir durum yaşandı. Şabanlarspor- Karamanköyspor mücadelesinin sonrasında Nergizspor ile Yenicespor karşılaşması oynanacaktı. Takımlar aynı soyunma odalarında hazırlandıkları için iki takım oyuncuları da kendini olaylarını içinde buldu.O anda orada bulunan Yenicespor yöneticisi Fatih Karakaya'yı alana giren taraftar darp etti. Olayların sakinleşmesinin ardından Yenicespor yöneticisi Fatih Karakaya, şahıstan şikayetçi oldu.