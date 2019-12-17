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Zolan: Vatandaşlarımız için varız

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Zolan: Vatandaşlarımız için varız
DENIZLI Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı DESKİ, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka mahalleleri ile Deliktaş Mahallesi'nde dev altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Sık sık çalışmaları yerinde inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 5 mahallenin daha alt yapısını baştan aşağı yenileyecekleri projeyle ilgili vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayan Altyapı İletişim Ofisi'ni ziyaret etti. Altyapının zor ve zahmetli olduğunu belirten Başkan Zolan, "Altyapı maddi boyutu yüksek olan yatırımlardır. Vatandaşlarımızın günlük hayatını etkileyen çalışmalardır. Bir şehirde altyapı yoksa o şehrin üst yapısına ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yoktur" dedi. Vatandaşların Büyükşehir DESKİ'ye gitmek yerine sorunlarını çalışma bölgesinde kurdukları Altyapı İletişim Ofisine iletebildiğini belirten Zolan, "Vatandaşlarımıza hizmet için varız" dedi.
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Zolan: Vatandaşlarımız için varız
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