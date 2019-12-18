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’de 34 mülteci kadın koro kurdu

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Denizli’de 34 mülteci kadın koro kurdu
IRAK ve Suriye'den Türkiye'ye gelen 4 mülteci kadın, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD), 'Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi' kapsamında, Denizli'de bir araya geldi. AB'nin finansal desteği ile süren projede 'Neşeli Kadınlar Komitesi'ni kuran Suhair Abdulateef Shafeeq Al Sheıqh (51), Huzame Horzum (35), Amaleed Naser Sharhan Alzuhaırı (37) ve Aliaa Albakkour (46), daha mutlu bir hayat için kolları sıvadı. Denizli Çok Yönlü Destek Merkezi'nde gerçekleştirilecekleri çalışmaları kapsamında, komite 34 mülteci kadından oluşan bir koro kurdu. SGDD Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi Koordinatörü Hanen Çiftdoğan, "Neşeli Kadınlar Komitesi ile kadınlar hem sosyalleşiyor hem de sosyal uyumu yakalıyorlar" dedi. SGDD Denizli Çok Yönlü Destek Merkezi Sosyal Uyum Çalışanı Mücahit Mustafa Kaya ise, "Neşeli Kadınlar korosunun Türkler ile mültecilerin aslında ne kadar da ortak duyguları paylaştıklarını evrensel bir dil olan müzik üzerinden birbirlerine aktaracaklarını düşünüyorum" diye konuştu.
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Denizli’de 34 mülteci kadın koro kurdu
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