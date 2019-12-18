Gıda ihracatında yüzde yüz artış bekleniyor

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Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı'nda önemli bilgiler verdi. Çin, Japonya ve Hindistan gıda pazarlarına yönelik Ticaret Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği Yerinde Pazar Araştırmaları (YPA) ile ilgili konuşan Batur, ülkemizin, İhracat Ana Planı ile belirlenen ve aralarında Çin, Japonya ve Hindistan'ın da bulunduğu hedef ülkelerin ithalatından aldığı binde 5 payı yüzde 1'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Çin, Japonya ve Hindistan'a gıda ihracatında yüzde 100 artış hedeflendiğini belirten Batur, "YPA'lar ihracatımızı artırma hedefimize katkı sağlayacak araçlardan biridir" dedi. EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise; Türk gıda sektörünün Çin, Japonya ve Hindistan'a 1 milyar dolarlık gıda ürünleri ihraç etme amacında olduklarını dile getirdi.