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kupada tur peşinde

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Göztepe kupada tur peşinde
SÜPER Lig'de 5 maç sonra yenilgi yüzü gören Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında bugün İstanbul'da 2-1 yendiği Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Sarper Barış Saka'nın yöneteceği müsabaka saat 18.30'da başlayacak ve A SPOR'dan canlı yayınlanacak. Göztepe'de sakatlığı süren orta saha Poko mücadelede forma giyemeyecek. Göztepeli taraftarlar ise maçı 11 TL karşılığında kapalı tribünden izleyebilecek.
MAÇIN MUHTEMEL 11'İ: Göktuğ - Murat, Atınç, Reis, Leo, Borges, Mossoro, Deniz, Yasin, Yalçın, Eren Derdiyok
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Göztepe kupada tur peşinde
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