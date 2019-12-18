Göztepe kupada tur peşinde

SÜPER Lig'de 5 maç sonra yenilgi yüzü gören Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında bugün İstanbul'da 2-1 yendiği Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Sarper Barış Saka'nın yöneteceği müsabaka saat 18.30'da başlayacak ve A SPOR
'dan canlı yayınlanacak. Göztepe'de sakatlığı süren orta saha Poko mücadelede forma giyemeyecek. Göztepeli taraftarlar ise maçı 11 TL karşılığında kapalı tribünden izleyebilecek.
MAÇIN MUHTEMEL 11'İ:
Göktuğ - Murat, Atınç, Reis, Leo, Borges, Mossoro, Deniz, Yasin, Yalçın, Eren Derdiyok