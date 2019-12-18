Hastalığının ilacı öğrencileri oldu

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Jimnastik Federasyonu'nda teknik komitede görev alıp, 32 yıl hakemlik yapan İzmirli Yasemin Şengelen (60), tesadüf eseri sol memesinde eline kitle gelince doktora gitti. Yapılan tetkiklerin ardından Şengelen'e meme kanseri tanısı koyuldu. 'Taşlı yüzük hücreli karsinom' denilen agresif bir tümör saptanıp ameliyat edilen Şengelen'e, Kent Onkoloji Merkezi'nde kemoterapi tedavisi başlandı. Kemoterapilerin tamamlanmasının ardından radyoterapi görmeye başlayan Şengelen, soyadı gibi 'şen' yapısıyla örnek hasta oldu. Yöneticisi olduğu Ege Jimnastik Kulübü'nde öğrencilerinin çalışmalarına aksatmadan katıldı.Kemoterapileri sürerken öğrencileriyle Roma'da ve Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan ritmik jimnastik yarışmalarına katılan Şengelen, "Benim ilacım öğrencilerim oldu diyerek, bu tanıyı almış hastalara önemli mesajlar verdi. Şengelen, "İki haftada bir olmak üzere toplamda 4 tane kemoterapi aldım. Kolay bir şey değil fakat işi hafif görmeye çalışırsanız, keyfini çıkarırsanız son derece rahat geçiyor. Haftalık 12 destekleyici kemoterapi aldım. Tedavi görürken bağlı olduğum Ege Jimnastik Kulübü ile Roma'ya yarışmaya gittim. Türkiye içindeki hiçbir yarışmayı kaçırmadım. Öğrencilerim de son derece duyarlı davrandı. Hem arayarak hem de yarışmalarda sevgi göstererek çok büyük destekte bulundular. Görevlerimi asla bırakmadım, kulüple olan bütün görevlerimi ve seyahatlerimi yaptım. Bu dönemde çocukların bana gösterdiği sevgi ve ilgi en büyük ilacım oldu" dedi. Öte yandan Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, hastanın moral motivasyonunun kanser tedavisinin seyrini etkilediğini söyledi.