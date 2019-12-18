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Kaçak evlere yıkım

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Kaçak evlere yıkım
İZMİR'İN Aliağa ilçesi Çaltılıdere Köstem Koy'da orman arazisine yapıldığı iddiasıyla 7 ev için alınan yıkım kararının ardından mahkeme kararıyla tahliye başladı. 2. Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla 2 ay önce tanınan sürenin dolmasıyla birlikte yıkım için ekipler bölgeye geldi. Bölgeye jandarma ekipleri de tedbir amacıyla sevk edildi. Bazı vatandaşlar yıkıma ve tahliyeye tepki gösterdi. Kararın ardından ekipler bölgede yıkıma başlarken, hazır bekletilen sağlık ekipleri fenalaşarak bayılan bir ev sahibine müdahale etti. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, "Biz yapı kayıt belgeleri iptal edilen yerler için ilgili belediye birimleri ve savcılığa yıkım için irtibatta bulunuyoruz. Bu alanda da eğer yıkım gerçekleşmişse yapı kayıt belgeleri iptal edilmiştir" dedi.
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Kaçak evlere yıkım
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