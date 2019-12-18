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Kadına yönelik şiddetin önüne geçilecek

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Kadına yönelik şiddetin önüne geçilecek
KADINA karşı şiddetle mücadele için İzmir'de masaya yatırıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu 25 Kasım'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' hazırlandı. 2020- 2021 yıllarını kapsayan 75 maddelik, 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal iş birliği ve eşgüdümün artırılmasına dair protokol' için İzmir Valiliği'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 20 Aralık'ta da, ilçelerde kaymakamların başkanlığında ve ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla aynı toplantıların yapılacağı bildirildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Kadına yönelik şiddetle mücadele doğrultusunda ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte İzmir Valiliği ve paydaşlarımızla tek yürek halinde kadına şiddete hayır diyor, şiddetin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmek istiyoruz" dedi.
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