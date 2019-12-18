BUGÜN NELER OLDU

2. Bölge Müdürlüğü'nce geçen yıl ocak ayında yaşanan taşkınların ardından başlatılan çalışmalar kış gelmeden tamamlandı. Manisa Kırtık Deresi 10 ayda yeniden düzenlendi. Dere yatağına 6 tersib bendi ve 5 taban kuşağı inşa edilirken, 1000 metrelik kısımda da temizlik ve dere ıslah çalışmaları yapıldı. Şehzadeler ilçesine bağlı Dilşeker ve Adnan Menderes mahallerinde taşkın riski kış bastırmadan minimize edildi. DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Kırtık Deresi nedeniyle yaşanan taşkınlarının sebebinin insan olduğunu vurguladı. Yarım asır önce yapılan hataların sonuçlarının şimdi ortaya çıktığını ifade eden Eker, "Manisa yarım asır önce büyürken, dere yatağı göz ardı edilmiş. Su nasılsa gelmiyor diye derenin ağzına evler yapılmış, mahalleler kurulmuş ancak şiddetli bir yağışta su akacak yer bulamıyor ve doğrudan mahallelere iniyor" diye konuştu. Ayrıca, Kırtık Deresi üzerine inşa edilen "Taşkın Önleme Tesisleri" ile sel riskinin minimize edeceğini de ifade etti.