Polis 11 yıllık cinayeti aydınlattı

BUGÜN NELER OLDU

Kemalpaşa'da şoförlük yapan Arif Yürek, 9 Kasım 2008'de aniden ortadan kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine bazı kişilerin ifadeleri alındı ancak yürütülen çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılmadı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın kent genelinde kayıp şahıslarla ilgili dosyaların yeniden incelenmesi talimatı üzerine çalışma başlatıldı. Yaklaşık 10 ay önce kurulan özel ekip, Yürek'in dosyasını yeniden açtı. Dedektif gibi iz süren özel ekip, geçtiğimiz şubat ayında Kemalpaşa'da ormanlık alanda Yürek'e ait olduğu tespit edilen kafatası buldu. 10 aylık çalışmayla 2 kardeş üzerinde yoğunlaşan özel ekip, G.Y. (56) ve kardeşi M.Y.'yi (48) gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden 2 kardeş, mahkemede tutuklandı.