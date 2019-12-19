180 kiloluk kimsesiz kadının yardım çığlığı

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Denizli'ye bağlı Çivril'in Kızılcasöğüt Mahallesinde yaşayan Ulviye Akman (65), kilolarına bağlı olarak yaşadığı hastalıklardan dolayı hareket edemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Eşi tarafından 34 yıl önce terk edilen yaşlı kadın, sağlık sorunları nedeniyle kilo almaya başladı. Akman aldığı kilolar nedeniyle yataktan çıkamaz oldu ve hareket edemeyince kilo alması hızlandı. Son bir yıl içinde aldığı kilolarla 180 kiloya ulaşan ve yatağa bağımlı hale gelen Akman, ayaklarının ağrıması nedeniyle yürümekte zorlanmaya başladı. İhtiyaçlarını ve ev işlerini emekleyerek yapmaya çalışan çoğu zaman da komşuların yardımıyla hareket edebilen yaşlı kadın, tedavi görüp kilolarından kurtulmak istiyor.Çivril Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı 509 lira engelli maaşı ile hayatını devam ettiren Akman, eşinden ayrıldıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kilo almaya başladığını ve zamanla kiloların arttığını belirterek 34 yıl önce eşinin yurt dışına çıkmak için kendisinden boşandığını ve çocuklarını da alarak gittiğini ifade etti. Sağlık sorunlarına bağlı olarak kullandığı ilaçlardan dolayı hızla kilo almaya başladığını ve 180 kiloya kadar çıktığını ifade eden Akman, hiçbir işini göremediğini ve zaruri ihtiyaçlarını da emekleyerek gidermeye çalıştığını söyledi. Komşularının desteğiyle ayakta kalan Akman, "Kilolarımdan kurtulmak istiyorum. Kimsem yok. Bir odanın içinde yaşıyorum. kurtarılmayı istiyorum onun dışında kimseden bir şey istemiyorum. Ayaklarım tutmuyor ve yürüyemiyorum. Bana komşularım bakıyor" dedi. Akman'ın komşusu 67 yaşındaki Gülsüm Özben ise ellerinden geldiği kadar kendisine bakmaya çalıştıklarını ancak Akman'a bir bakıcının şart olduğunu dile getirdi.