Aliağa’da kaçak yapılar yıkılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi Köstemkoy Mevkiinde ormanlık alana inşa edilen 11 adet evin kesinleşen mahkeme kararı ile yıkımlarına başlandı. Ormanların mülkiyetinin tamamının devlete ait olduğunu ifade eden İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Milletin milli serveti olan ormanlarda en ufak bir yapılaşmaya, yer açmaya, işgale mahkemelerin vermiş oldukları yetkiye de dayanarak ortadan kaldırdık. Bundan sonrada kaldırmaya devam edeceğiz" dedi. Derince, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2019 yılı içinde İzmir ormanlarında toplam 26 adet konut ve tesisin infazını gerçekleştirdiklerini de ifade etti.