Altay zoru başarmak istiyor

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iraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Altay bugün deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. İlk maçı 2-1 kaybeden İzmir ekibini rövanş mücadelesi saat 20.45'te başlayacak.
TFF 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Erzurumspor'a konuk olacak olan Altay'da kanat oyuncularının sağlıklı bir şekilde takıma dönmesi rekabeti üst seviyeye çıkardı. Son iki haftadır forma giyemeyen Kappel'in iyileşti, kırmızı kart cezası biten Hüsamettin takıma döndü.
Kappel'in yokluğunda 11'de forma giyen Leandrinho'nun ise ortaya koyduğu performans sınıfı geçti. Formayı sezon başından beri hiç bırakmayan Putsila takımın vazgeçilmezleri arasında.
Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan'ın pazar günü bu 5 isimden hangi ikisine şans vereceği merakla bekleniyor.