Altay zoru başarmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Altay bugün deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. İlk maçı 2-1 kaybedenTFF 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Erzurumspor'a konuk olacak olan Altay'da kanat oyuncularının sağlıklı bir şekilde takıma dönmesi rekabeti üst seviyeye çıkardı.Kappel'in yokluğunda 11'de forma giyen Leandrinho'nun ise ortaya koyduğu performans sınıfı geçti.Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan'ın pazar günü bu 5 isimden hangi ikisine şans vereceği merakla bekleniyor.