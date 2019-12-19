Çeşmeli Kıbrıs gazilerine madalya

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Çeşme ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Çeşmeli gaziler onurlandırıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Çeşmeli gaziler, yıllarca bekledikleri madalyalarına kavuştu. Gazilere madalyaları, Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında tören düzenlendi. Törene Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, gaziler ve aileleri katıldı. Yıllarca bekledikleri madalyalarına kavuşan Kıbrıs gazilerinin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Gaziler, madalyalarını çocuklarına bırakacakları söyledi.