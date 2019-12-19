Ci Group Buca’da heyecan var

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zmir Büyükşehir'in kentteki profesyonel spor kulüpleriyle toplam 10 milyon liralık reklam anlaşması kararı alması heyecan yarattı. Ci Group Buca Başkanı Cihan Aktaş, dağıtımı yapacak olan İZVAK'tan adaletli dağıtım istedi. 35 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e gerileyen, 92 milyon liralık borcuyla da maddi anlamda büyük sorun yaşayan Ci Group Buca'nın Başkanı Cihan Aktaş, kulübün zor gününde sorumluluk aldıklarını belirtti, "Herkes bizi bu yükün altında bırakıp kenara çekildi. Türk futbolunun 91 yıllık çınarı Bucaspor, İzmir'in 92 milyon lirayla en borçlu kulübü oldu. Gelinen noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vermeyi vaad ettiği destek önemli. Süreci yakından takip ediyoruz"
ifadelerini kullandı.