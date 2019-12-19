Ci Group Buca’da heyecan var

BUGÜN NELER OLDU

zmir Büyükşehir'in kentteki profesyonel spor kulüpleriyle toplam 10 milyon liralık reklam anlaşması kararı alması heyecan yarattı. Ci Group Buca Başkanı Cihan Aktaş, dağıtımı yapacak olan İZVAK'tan adaletli dağıtım istedi. 35 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e gerileyen, 92 milyon liralık borcuyla da maddi anlamda büyük sorun yaşayan Ci Group Buca'nın Başkanı Cihan Aktaş, kulübün zor gününde sorumluluk aldıklarını belirtti,ifadelerini kullandı.