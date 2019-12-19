Çocuklarının yanında markette hırsızlık yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Yunusemre ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde çocuklarıyla markete gelen kimliği belirsiz kadın, bir süre market içerisinde dolaşarak ürünleri inceledi. Geldiği elektronik ürün reyonunda uzun süre keşif yapan anne, etrafta kimselerin olmamasından faydalanarak bazı elektronik eşyaları, kutusundan çıkardı ve çantasına doldurdu. Elektronik ürünlerin yanı sıra pek çok gıda ürününü de çantasına sokan kadın, eline aldığı birkaç ürünün parasını vererek marketten çıktı. Market çalışanları, gün sonunda reyonlardaki ürünlerde eksikliği fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İki çocuğuyla markete gelen kadının, çocuklarının yanında hırsızlık yaptığı görüntülere ulaşan çalışanlar, görüntüleri polis ekiplerine verdi. Polis ekipleri, görüntülerdeki kadını arıyor.